TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 2 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2

TFF 3. Lig 3. Grup’ta playoff mücadelesi veren Belediye Derincespor 28. hafta karşılaşmasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 22 berabere kaldı.



Stat: Belediye Derincespor

Hakemler: Yunus Emre Çakar xx, Gökhan Özkan xx, Gökmen Çambel xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xx, Efe Karaoğlu xx, Mehmet Tosun xx (Kadir Torbacı dk. 83 ?), Melih İnan xx, İlker Cihan xx, Ramazan Özkabak x (Uğurcan İkikardeş dk. 59 xx), Tayfun Kırca xxx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Mert Somay dk. 59 xx), Sercan Uslu xxx, Mesut Can Tunalı xxx (Abdulkadir Sönmez dk. 71 x), Muhammet Fatih Yıldırım xxx

Büyükçekmece Tepecikspor: Taylan Arman xx, Doğukan Bad xx, Ufuk Er xx, Berkay Ceylan xx, Erçağ Evirgen xxx (Umut Kerem Ayar dk. 90+3 ?), Ramazan Özcan xx, Caner Solmaz xxx, Orhan Evci xx, Turgay An xxx (Mertkan Cengiz dk. 83 ?), Hüseyin Fıstıkçı xx (Kayhan Arduç dk. 76 x), Ahmet Can Özer xx

Goller: Sercan Uslu (dk. 21) (Belediye Derincespor), Erçağ Evirgen (dk. 58 pen.), Doğukan Bad (dk. 60 k.k.), Turgay An (dk. 63) (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı Kartlar: Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Abdulkadir Sönmez, Kadir Torbacı (Belediye Derincespor), Erçağ Evirgen, Ufuk Er (Büyükçekmece Tepecikspor)

