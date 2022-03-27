Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu



Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Adem Ö., tartıştığı arkadaşı tarafından iki bacağından tabancayla vuruldu. Adem Ö. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta meydana geldi. Adem Ö., sokakta ismi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında arkadaşı, Adem Ö.'ye kurşun yağdırdı. İki bacağından vurularak yaralanan Adem Ö. kanlar içerisinde kalırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adem Ö., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde ve çevresinde incelemede bulundu. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-03-27 18:21:01



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