Başkan Çiftçi, ÇESK sporcularını ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Jimnastik Yarışmalarında 6 kupa ve 19 madalya kazanan ÇESK sporcularıyla bir araya geldi.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün (ÇESK) sporcuları, 2224 Mart tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen Okul Sporları jimnastik yarışmalarında başarı elde etti. ÇESK Kulübü takım halinde 6 kupa kazanırken, bireyselde 6 altın madalya, 1 gümüş madalya, 6 bronz madalya ve 6 dördüncülük madalyası olmak üzere toplamda 19 madalya kazandı. Sporcular madalya ve kupaları ile Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette ÇESK Kulübü Başkanı Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu, sporcu aileleri ve antrenörler yer aldı.

Sporcuların başarısından gurur duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, "Çocukların bu yaşta sporla tanışmaları ve artık hayatlarının vazgeçilmezi olması bizim için çok önemli. Bu yavrularımız sporla uğraştıkları için bir adım daha önde oluyorlar" dedi.

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