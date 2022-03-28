Geleceğin şampiyonları Gölcük Belediyespor'da yetişiyor

Binlerce genci sporla buluşturan Gölcük Belediyespor, eğitimlerini sürdürüyor.

13 branşta 4 bin 175 lisanslı sporcusu bulunan Gölcük Belediyespor, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme hedefiyle bünyesindeki sporcu sayılarını her geçen gün arttırıyor. Gölcük Belediyespor Taekwondo Kursu'nu ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, antrenör Zahit Pustu tarafından eğitimlerine devam eden gençlerle bir araya geldi. 90’lı yıllarda kendisinin de spor yaptığı salonda gençlerle eski günlerini yad eden Sezer, "Spor kenti Gölcük'te geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sporun her branşında yetişmesi için çalışmalarımıza aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

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