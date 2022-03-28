Başiskele Çocuk Üniversitesi'nden Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliği

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde eğitimlerine devam eden Başiskele Çocuk Üniversitesi, 814 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Etkinlikler çerçevesinde stantlar açılarak, sunumlar yapıldı. Ayrıca Kocaeli Üniverstesi'nin drone takımı ve roket takımları da stantlar açarak, özel yetenekli ve teknoloji meraklısı çocuklara gösteriler düzenledi. Başiskele Belediyesi, bu yılki TEKNOFEST yarışmalarına katılmaya hazırlanıyor. Çocuk Üniversitesi’nin yetenekli ve çalışkan öğrencileri tarafından hazırlanan projeler de etkinlikte görücüye çıktı.

Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe öğrenciler kadar veliler de ilgi gösterdi. Yapılan çekilişle etkinliğe katılan öğrencilere internet paketi hediye edildi.

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