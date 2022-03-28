Söğüt dalıyla sepet yapımını öğrendiler

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Sanat Günleri Etkinliği, söğüt dalıyla sepet yapımı eğitimiyle devam etti.

Gölcük Belediyesi; unutulmaya yüz tutmuş, kültürel miras olan sanatlarla ilgili eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimler; Sanat Günleri Etkinliği çerçevesinde düzenlenen söğüt dalıyla sepet yapımı eğitimiyle devam etti. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen eğitimde, kültürel miras taşıyıcısı sanatçı Emel Öz katılımcılara söğüt dalıyla sepet yapımı hakkında bilgiler verdi. Eğitimlere katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, katılımcıların yaptıkları sepetleri inceleyerek, sanatçı Öz’den bilgiler aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifikalarını ise Başkan Sezer’in elinden aldı. Sertifika töreninde konuşan Başkan Sezer, "İlçemize gelerek, eğitimi gerçekleştiren sanatçı Emel Öz’e, eğitime katılan hemşehrilerimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımız olan sanatlarımıza yönelik eğitimlere devam ederek, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız" dedi.

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