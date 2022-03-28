Körfezliler sağlık yaşam yürüyüşünde buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Körfez Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte sağlıklı yaşam yürüyüşlerini başlattı.

Tütünçiftlik Sahilinde gerçekleştirilen yürüyüşe; Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Egzersiz hareketleri sonrası başlayan yürüyüş ile vatandaşlar Tütünçiftlik Sahilinden Derince Sahiline kadar yürüdü ve geri geldi. Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bildiklerini belirten Başkan Söğüt, "Uzun zaman sonra vatandaşlarımızla birlikte yürümek, yürürken de sohbet etmek bizlere de iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş sonrasında vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.