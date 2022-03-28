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Sünnet düğünü öncesi şehit babasının mezarını ziyaret etti

DHA

Sünnet düğünü öncesi şehit babasının mezarını ziyaret etti


Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)FIRAT Kalkanı Harekatı´nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in oğlu Talha Buğra Tevlim (9), Kocaeli´nin Darıca ilçesindeki sünnet düğünü öncesi şehit babasının mezarını ziyaret ederek, dua etti. Talha Buğra, belediye başkanının düğün için tahsis ettiği Türk bayrağı takılan tüllerle süslenen makam aracıyla ilçede tur attı.
Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 13 Şubat 2017 günü şehit oldu. Bir kız, bir erkek çocuk babası olan Murat Tevlim'in cenazesi Darıca Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit Murat Tevlim'in oğlu Talha Buğra sünnet oldu, dün düğünü yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık makam aracını şehidin oğlu için tahsis etti. Türk Bayrağı ve tüllerle süslenen araca binen Talha Buğra önce babasının mezarını ziyaret etti, dua okudu. Daha sonra konvoyla düğünün yapılacağı Adnan Menderes Kültür Merkezi'ne geçildi.
Düğüne katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emaneti. Onlar bizlerin en değerli varlıkları. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Her zaman onların yanındayız, destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde bu memleket, millet huzur ve güvenlik içerisinde. Onların çocukları da bizim çocuklarımız. Talha Buğra da bizim bir yavrumuz. Bu vesile ile bu güzel günde yanındayız. Rabbim damatlığını da göstersin inşallah" dedi.
Talha Buğra´nın annesi Rabia Tevlim ve dedesi Mustafa Tevlim düğünde duygusal anlar yaşadı. Mustafa Tevlim, "Şehidimizin emaneti bizim her şeyimiz. Allah damatlığını da göstersin. Çok mutlu ve gururluyum. Herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel ama buruk bir duygu." diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2022-03-28 12:55:02

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