Çiftçilere tarlada fındık budama ve gübreleme eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Kandıra ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çiftçilerimize fındık ağacı budama, gübreleme konusunda bilgiler verildi.

Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün vizyon projelerinden olan 'Kocaeli özelinde fındık bahçeleri ıslah projesi' çerçevesinde çiftçilere tarlada eğitim verildi. Kandıra ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen eğitimde çiftçilere, budama, gübreleme konusunda bilgiler verildi. Verimin ve üretimin artması hedeflenen eğitimden çiftçiler oldukça memnun kaldı.

Eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.