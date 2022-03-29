Yaşlı bireylere hafızayı güçlü tutmak için örgü ve bulmaca seti hediye edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alzheimer ve demans hasta yakınlarına ve 55 yaş üstü vatandaşların katıldığı 'Sürdürülebilir bir Hayat' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye katılanlara hafızayı güçlendirmeye yönelik örgü, mangala ve bulmaca seti hediye edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği toplantıda, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybala Neslihan Alagöz tarafından yaşlılara ve yakınlarına alzheimer ve demans hastalığı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Doç. Dr. Alagöz, seminere katılan bireylere demans hastalığını; bilişsel yetiler, yargılama, muhakeme (akıl yürütme) ve içgörü kaybı ile karakterize, genel olarak yaşlı nüfusun hastalığı olan ve çok farklı sebeplerle ortaya çıkabilen sendrom olarak açıkladı. Alagöz, alzheimer hastalığını ise beyin dokusunun incelenmesiyle saptanabilen nörobiyolojik değişiklikleri olan, bilişsel işlevlerde bozulma ile kendini gösteren, ilerleyici ve geri dönüşümsüz bir demans türü olarak tanımladı, "Sinsi başlayan bellek kaybı ve davranış bozuklukları ile karakterize edebilir. Belleğimizde bazı bilgiler var, zamanla bunlar siliniyor ve daha sonra biz bunları unuttuk, hatırlamıyoruz diye dile getiriyoruz. Genel olarak sürekli tekrarlamadığımız zihnimize çağırmadığımız bilgileri unutuyoruz. Hemen bir şeyi unuttuğumuzda bunadım mı diye düşünmemek lazım. Pek çok hastalığın seyri sırasında unutkanlık karşımıza çıkabilir. Her unutkanlık sizde bir hastalık olduğunu düşündürmesin" dedi.

Söyleşiye katılanlara hafızayı güçlendirmeye yönelik örgü, mangala ve bulmaca seti hediye edildi. İlerleyen zamanda gönüllü öğrenciler ile yaşlı bireyleri bir araya getireceklerini aktaran yetkililer, söyleşiye katılan bireylere ve yakınlarına söyleşide takdim edilen hediyelerin uygulaması ve kullanımı noktasında destek sağlayacak.

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