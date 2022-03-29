Piyasaya sürmeye hazırlandıkları uyuşturucuyla yakalandılar Narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de polis ekiplerinin operasyonunda piyasaya sürmek için hazırladıkları uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu maddelerinin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 9 buçuk gram esrar ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden 1’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen C.B., V.K., M.B.Ç. ve Y.K.E çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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