Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı

Kocaeli'de bir çiftlikte bulunan konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürülürken, konteynerde yaşayan vatandaşın elleri ve ayakları yandı.

Yangın, 07.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan konteynerde meydana geldi. M.U.'nun yaşadığı konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle elleri ve ayakları yanan M.U. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangında konteynerde beslenen 2 kedi de telef oldu.

Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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