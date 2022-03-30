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Başkan Söğüt: "Kadın değişirse dünya değişir”

İHA

Başkan Söğüt: "Kadın değişirse dünya değişir”

Kadın girişimcilerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kadın değişirse dünya değişir ve güzelleşir" dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen programda Körfezli kadın girişimcilerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşma yapan Başkan Söğüt, "Kadınlar hayatın her alanına değer katıyorlar. Yaşamın ve manevi kurumların var olması ve sürdürülmesinde önemli bir role sahipler. Kadınların dönüşümü ve kişisel gelişimleri bu yönüyle topluma ve ailenin dinamiklerine değer katıyor. Kadın değişirse dünya değişir ve güzelleşir" ifadelerini kullandı.

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