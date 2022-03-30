120 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarı konserle sona erdi

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve yaklaşık 120 bin kitapseverin ziyaret ettiği 2. Darıca Kitap Fuarı, konser etkinliğiyle sona erdi.

Darıca Belediyesi tarafından kapalı pazar alanında bu yıl ikincisi düzenlenen Darıca Kitap Fuarı, 7'den 70'e her kesimden ilgi gördü. Darıca 2. Kitap Fuarı, 2129 Mart tarihleri arasında düzenlenirken, imza günleri ve söyleşilerle renkli görüntülere sahne oldu. Bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve imza günleri ile söyleşilerin de yapıldığı fuarda 100 yayınevi ve yaklaşık 1 milyon kitap yer aldı. Kitapseverler, fuardan aldıkları kitapları imzalatmak için de zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta içi okullardan öğrenciler otobüslerle fuara akın ederken, hafta sonu da aileleriyle kitap fuarını ziyaret eden vatandaşlar stantları ziyaret ederek sevdikleri yazarların kitaplarını aldı. Sadece Darıca değil çevre ilçeler, Kocaeli ve İstanbul’dan da kitapseverleri ağırlayan Darıca Kitap Fuarı’nı yaklaşık 120 bin kitapseverin ziyaret ettiği belirtildi.



Başkan Bıyık’tan teşekkür

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman kitap fuarını ziyaret ederek stantları gezdi ve kitapseverlerle sohbet etti. Ziyaretçiler için oluşturulan "Darıca için düşün" köşesinde de vatandaşlar fuar ve Darıca ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, Muzaffer Bıyık da yazılanları okuyarak notlar aldı.



Fuar, konserle tamamlandı

Darıca Belediyesi, fuarın son günü gençlere sürpriz yaparak konser düzenledi. Darıca Belediyesi’nin “Sanat Seninle Sokakta” ekibinde yer alan kursiyerlerden oluşan ekip tarafından fuar alanında düzenlenen konser, kitapseverlere unutulmaz bir fuar deneyimi yaşattı.

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