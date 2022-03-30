Değirmendere Yalı Evleri, hesaplı iftar menüleriyle misafirlerini ağırlayacak

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Gölcük Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Değirmendere Yalı Evleri, zengin ve hesaplı iftar menüleriyle Ramazan ayında misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Gölcük Belediyesi'nin önemli turizm yatırımlarından Değirmendere Yalı Evleri, Ramazan ayına özel hazırladığı menüleriyle lezzetli iftar sofralarının buluşma noktası olacak. Gölcük Belediyesi’nin iştiraki olan GÖLAŞ bünyesinde hizmet veren Yalı Evleri, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala birbirinden farklı 4 iftar menüsü hazırladı. Yalı Evleri; 60 ila 124 TL arasında değişen fiyatlarıyla her bütçeye uygun hazırladığı iftar menüleriyle, deniz manzarasına karşı misafirlerini ağırlayacak.

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