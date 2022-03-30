Tomruk çeken traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Kocaeli'de tomruk çektiği sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. ormanlık alandan tomruk çektiği esnada traktörü devrildi. İ.E., traktörün altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen traktörün altından çıkarılan İ.E., sağlık ekiplerine teslim edildi. İ.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlattı.

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