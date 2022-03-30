Apartman boşluğunda yangın çıktı; 7 kişi dumandan etkilendi

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında İzmit Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda çıktı. 3 katlı binanın en üst katındaki apartman boşluğunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin bir kısmı binayı terk edip durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, binayı duman sarması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 7 kişi ile evcil hayvanları merdivenli araçla kurtardı. Dumandan etkilenerek ambulanslarda tedavi gören 7 kişiden 5'i hastanelere kaldırıldı. Yangın söndürülürken, inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-30 23:17:34



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