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Kocaeli'de korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

İHA

Kocaeli'de korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’de apartman boşluğunda çıkan yangın korkuttu. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, İzmit ilçesinde bulunan Kuruçeşme Akpınar Mahallesi’nde bir sitenin 3 katlı apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartman boşluğunda yangın başladı. Yangın, bir süre sonra çatıya sıçradı. Apartman sakinleri, yangını fark ettikleri anda durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için bir yandan merdivenli araçlarla çalışırken bir yandan da sağlık ekipleriyle beraber tahliye işlemleri yaptı. Dumandan etkilenen 7 kişi, ambulansta oksijen verilmesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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