Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon

Terör örgütü PKK ve KCK ile bağlantılı kişilere finans desteği sağlayan 5 kişi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Terör örgütü PKK\KCK ile irtibatlı olan kişilere finans desteği sağladıkları tespit edilen 5 kişi için Kocaeli İl Jandarma ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde 5 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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