İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCALE'nin İzmit ilçesinde sokakta eşi Ayşe Perçem´i (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan H.P., Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalandı.

Olay dün, İzmit Erenler Mahallesi Kamer Sokak´ta meydana geldi. H.P tartıştığı eşi Ayşe Perçem´i sokak ortasında sırtından bıçakladı. H.P. daha sonra 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Ayşe Perçem, ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamanı yitirdi.

Polisin yaptığı araştırma sonucu, H.P.´nin Sakarya'nın Adapazarı ilçesine kaçtığı belirlendi. Yakınlarının yanına giden H.P., saklandığı evde düzenlenen baskınla yakalandı. H.P ifadesi alınmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Ayşe Perçem´in cenazesinin Sakarya´da toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-03-31 11:41:29



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