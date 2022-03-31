Serdem Coşkun değil, şarkıları şöhret Yazdığı şarkılar herkesin dilinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdem Coşkun değil, şarkıları şöhret Yazdığı şarkılar herkesin dilinde

İHA

Serdem Coşkun değil, şarkıları şöhret Yazdığı şarkılar herkesin dilinde

– Yazdığı şarkıları herkesin diline dolanan, bir çok ünlü isme şarkı veren Serdem Coşkun hikayesini anlattı. Serdem Coşkun’un şarkıları, önce ünlü isimler tarafından seslendirildi, şimdilerde sosyal medya akımlarında milyonlar tarafından dinleniyor.
Yıllardır yazdığı şarkılar ile ünlü isimlerin albümlerini çıkartmasına yardımcı olan Serdem Coşkun’un şarkıları şimdiler de ise sosyal medya videolarında milyonlar dinleniyor. ‘Aşkın ateşten gömlek’, ‘Alçak’, ‘Şafak kaçtı askerim?’, ‘O beni sırtımdan vurdu’ gibi şarkıları ünlü isimler tarafından seslendirilen Serdem Coşkun perde arkasında olmasını ise mütevaziliğine bağlıyor. Geçtiğimiz günlerde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu programda Sibel Can’ın seslendirdiği ‘Alçak’ isimli şarkı ile gündeme gelen Serdem Coşkun, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Onu değil, milyonlar şarkılarını biliyor
Gözlerden uzak olmasına rağmen, kulaklara yakın bir hayat sürdüğünü ifade eden Serdem Coşkun, “Her şarkımın bir anlamı var aslında. Beni öfke dolu şarkıların yazarı olarak tanıyorlar ama ‘Aşkın Ateşten Gömlek’ deli bir aşk hikayesidir. Israrla aşkından vazgeçmeyen bir kalbi anlatır. Ben duyguların en yoğun hallerini şarkı yaparım. O şarkılar da nokta atışıdır” dedi.

Asker yolu gözleyen milyonlar onunla ağladı
Yıllarca tüm asker yolu gözleyenlerin bir numaralı şarkısı olan ve ‘Şafak kaçtı askerim, ekmeğim aşım helalim, sen nöbette dururken, ben seni beklerim’ sözleriyle dikkat çeken şarkısının hikayesini de anlatan Serdem Coşkun, “Asker annelerinin en gözde şarkısıdır. Şarkıda bir askerin hisleri var. Hiç askere gitmedim ama kendimi başkalarının yerine koyup şarkılarımı öyle yazıyorum” diye konuştu.
Televizyon kanallarında hazırlanan asker programlarının da kavuşma şarkısı olan ‘Şafak kaçtı askerim?’ sosyal medya platformlarında da sıklıkla paylaşılıyor. Ebru Yaşar’ın seslendirdiği ‘Aşkın ateşten gömlek’ şarkısı da sosyal medya görüntülerinin bir numaralı tercihi. Milyonlar tarafından dinlenen ve 16 yıl geçmesine rağmen gündemden düşmeyen şarkı için Serdem Coşkun, “Ben ağlayarak yazdım, insanlar oynayarak dinliyor. Ebru Yaşar okudu. Sosyal medyayı açıyorum sık sık karşıma çıkıyor. Şaşırıyorum, seviniyorum, gurur da duyuyorum. Yeni nesil de öğrendi bu şarkıyı. Eskimeyen şarkılar yaptığım için şükrediyorum” şeklinde konuştu.
Kendisini tanıyan hayranlarının sık sık, ‘Şarkı yap, seslendir’ dediğini söyleyen Serdem Coşkun, bu önerilerin ardından şarkı çalışmaları ve televizyon programı projesi içinde olduğunun da müjdesini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaz pedalı takılı kalan otomobil 7 metrelik boşluktan aşağıya uçtu: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Gaz pedalı takılı kalan otomobil 7 metrelik boşluktan ...
Miniklerden geri dönüşüm defilesi
YEREL HABERLER Miniklerden geri dönüşüm defilesi
Engelliyi darbeden sanık ve arkadaşlarının tahliyesine sosyal medyadan tepki
YEREL HABERLER Engelliyi darbeden sanık ve arkadaşlarının ...
Attan düştü, yürekler ağızlara geldi At tutkunu yeğenlerin gösterisinde yürekler ağızlara geldi Summani Yılmaz: "Dünya bir tarafa, atımla ben bir tarafa"
YEREL HABERLER Attan düştü, yürekler ağızlara geldi At tutkunu ...
İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı
YEREL HABERLER İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda ...
Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon
YEREL HABERLER Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan ...
Engin Koyun, kulübün 15 yıllık projesini anlattı Kocaelispor Başkanı Başkan Engin Koyun: "5. yılda Türkiye şampiyonluğu, 10. yılda Avrupa’nın en büyük kupası hesapları var"
YEREL HABERLER Engin Koyun, kulübün 15 yıllık projesini ...
Kartepe'de 84 davulcu ilk sahura hazır
YEREL HABERLER Kartepe'de 84 davulcu ilk sahura hazır
Gölcük Yeni Sanayi Cami, cuma günü ibadete açılacak
YEREL HABERLER Gölcük Yeni Sanayi Cami, cuma günü ibadete açılacak
KTO mart ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KTO mart ayı meclis toplantısı yapıldı
Sokak ortasında dehşet yaşatan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında dehşet yaşatan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti
YEREL HABERLER Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın ...
Apartman boşluğunda yangın çıktı; 7 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartman boşluğunda yangın çıktı; 7 kişi dumandan ...
"Geçmişten Günümüze Kocaelispor" etkinliğiyle tarihe ışık tutuldu
YEREL HABERLER "Geçmişten Günümüze Kocaelispor" etkinliğiyle tarihe ...
Sokak ortasında 1 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü 
YEREL HABERLER Sokak ortasında 1 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ...
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını ...
Elektrik akımına kapıldı, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapıldı, yaşamını yitirdi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
Tomruk çeken traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tomruk çeken traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı
Başiskele'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başiskele'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor
Güneşi fırsat bilen çocuklar denize girdi
YEREL HABERLER Güneşi fırsat bilen çocuklar denize girdi
Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde çalışmalar ...
Değirmendere Yalı Evleri, hesaplı iftar menüleriyle misafirlerini ağırlayacak
YEREL HABERLER Değirmendere Yalı Evleri, hesaplı iftar menüleriyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.