2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı

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Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskında ekipler, Kocaeli'de 1, İstanbul'da 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-31 14:15:36



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