Dilovası’na yeni yağmur suyu hattı

Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası'nın birçok noktasında yeni altyapı yatırımları için çalışma başlattı.

Dilovası Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon hatları inşa çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, ilçenin önemli sorunları arasında yer alan yağmur suyu hattı çalışmalarına başlandı. Yapılacak çalışmayla Dilovası ilçesinde sel baskınlarının önüne geçilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İlçemizde yapılacak olan yağmur suyu hatları çalışmaları konusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdür Yardımcısı Necati Çalık ve ekibi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yapılacak olan yeni yatırımlar ile ilçemizde sel baskınlarının ve birçok sorunların önüne geçilmiş olacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun. Yapılan her hizmette yanımızda olan, her yönüyle ilçemizi daha iyi noktalara taşımak adına yatırım ve projelerimizi bir bir hayata geçirirken hiçbir desteğini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederiz" dedi.

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