İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı (3)

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TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Hacı Perçem, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-31 19:22:06



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