Genç judocular Avrupa’dan madalyalarla döndü

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un sporcuları Merve Azak ve Çağla Serdar Avrupa Kupasından madalyalarla döndü.

Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupasında ay yıldızlı formayla 48 kiloda mücadele eden Merve Azak ilk turda Romen, çeyrek finalde Çek rakiplerini ipponla yendi. Azak, yarı finalde Bulgar rakibini wazaari ile yenerek finalde İsveçli Tara Babulfath’a rakip oldu. Altın madalya müsabakasında rakibini ipponla (3 shido) yenen Merve Azak sıkletinde birinciliğini ilan etti. Turnuvada mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtspor’lu sporcu Çağla Serdar, 48 kiloda bronz madalya karşılaşmasında Çek Tereza Bodnarova’ı altın skorda ipponla yenerek üçüncülük kürsüsünde yerini aldı.

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