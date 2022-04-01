Kocaeli Şehir Hastanesi yolunda çevre düzenlemesi

Kocaeli Şehir Hastanesi yolu üzerinde çevre düzenlemesi başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Şehir Hastanesi yolu için çevre bakım işleri başlatıldı. İzmit Yeşilova mevkiinde yapılan hastane yolu üzerinde yaklaşık 40 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapılıyor. Park ve Bahçeler ekibi bölgede sulama kanalları için kazı çalışmaları yapıyor. Ekipler son olarak bağlantı yolları düzenleme işi dolgu alanında, ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Büyükşehir ekipleri, sahada çalışmalarına devam ediyor.

Bir yandan sulama hattı kazıları yapılırken, bir yandan ağaçlandırma işlemine geçmek adına ağaçların dikileceği bölgede çukur açma ve temizleme çalışmaları yapılıyor. Bu aşamada toprak serimi ve toprak tesviyesi yapıldı. Yaklaşık 40 kamyon hafriyat aktarıldı.

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