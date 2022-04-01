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Kardiyoloji sempozyumu gerçekleştirildi

İHA

Kardiyoloji sempozyumu gerçekleştirildi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde Kardiyoloji Sempozyumu gerçekleştirildi.
Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, kalpdamar hastalıkları ve sağlığı, güncel tanı, tedavi ve uygulama yöntemleri detaylı olarak ele alındı. Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, eğitim ve sempozyum programlarının önemine dikkat çekti, müdürlük olarak önümüzdeki dönemde bu tarz eğitim programlarına çok daha fazla ağırlık vereceklerini kaydetti. Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin bir kısmının önlenebilir olduğuna dikkat çeken Pehlevan, "Bu konuda özellikle birinci basamak olarak aile hekimlerimize önemli görevler düşmekte. Oldukça verimli geçeceğine inandığım sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından iki oturumlu gerçekleşen panelde konuşmacılar, kalp sağlığı konularında önemli bilgiler ve gelişmeler aktardı. Yüksel Pehlevan tarafından sempozyumda eğitimci olarak görev alan hekim ve akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

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