İzmit'te otluk yangını, 2 saatte söndürüldü

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Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, otlukta çıkan yangın, ağaçlara da sıçrayınca kısa sürede büyüdü. Alevler, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Bayraktar Mahallesi'ndeki otlukta, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede yakındaki ağaçlara da sıçradı. Dumanı gören mahalleli, jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 3 dönümlük alanı etkileyen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-04-01 15:02:22



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