Körfez'de çölyak hastalarına destek

Körfez Belediyesi tarafından çölyak hastalarına glutensiz gıdaların alımında kullanılmak üzere gıda kartı verildi.

Daha önce belirli periyotlarda çölyak hastalarına özel gıda kolisi desteğinde bulunan Körfez Belediyesi, şimdi de onların istedikleri ürünleri almalarına olanak sağlamak adına anlaşmalı yerlerde geçerli gıda kartları verdi. Yılda 4 defa yapılacak yardımda, kartlara belirli bakiye yüklenecek ve çölyaklı bireyler belli noktalarda gıdaya doğrudan ulaşabilecek. Çölyaklı bireylerle belediye meclis salonunda bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "En başından beri çölyakı tanıma ve farkındalık oluşturmak konusunda yanınızda olduk; bundan sonra da bu çalışmaları hassasiyetle sürdüreceğiz. Glütensiz ürünlerin maliyetini biliyoruz bu sebeple yanınızda durmaya ve bir nebze olsun destek sunmaya çalışıyoruz. Şartlar ne olursa olsun glütensiz ürünlere erişiminizi sağlıyoruz ve tedarik etmeye devam edeceğiz. Ben kişisel olarak glütensiz yaşamı bir zorunluluk olarak değil; sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görüyorum" dedi.

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