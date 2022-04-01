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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze'ye adli tıp şubesi açıldı

İHA

Gebze'ye adli tıp şubesi açıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde adli tıp şubesinin açılışı gerçekleştirildi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle ilçeye kazandırılan Adli Tıp Kurumu Gebze İlçe Şubesi düzenlenen törenle açıldı. Teçhizatları da Gebze Belediyesi tarafından sağlanan Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi’nin açılış törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlyas Sarı, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

“Bizim buradaki vakalarımızı alıp İstanbul’a götürüyoruz”
Açılışta açıklamalarda bulunan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, merkezin tüm bölgeye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Güler, “Gerçekten bir ihtiyaçtı. Çünkü Gebze ilçesi etrafındaki 4 ilçeyle bütün bir şekilde hizmet veriyor. Bu bölgenin 815 bin nüfusu var. 10 tane organize sanayi bölgesi var, binlerce fabrika var. Gebze dünyaya açılan bir kapı. Bir taraftan D100 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Eskihisar Feribot Yolu olmak üzere Türkiye’nin neresinden gelirseniz gelin Gebze’den geçmeniz gerekiyor. Trafik kazası, iş kazaları çok. Dolayısıyla ölümlerde mutlaka bir adli tetkik yapılması lazım. Bizim buradaki vakalarımızı alıp İstanbul’a götürüyoruz. İstanbul’da trafiğe takılınca da giden 3 saatte gidiyor, 3 saatte geri dönüyor. Oradaki olay sayısı fazla, biraz da bekliyor, vatandaşlarımız orada mağdur oluyordu. Şimdi burada böyle bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkınca arkadaşlar geldiler, hastanelere uygun bir yer olduğunu ifade etmişlerdi. Başhekimimiz ile değerlendirdik. Burada olabileceği yönünde bir karar verdik. Belediyemiz altyapısını hazırladı. İmece bir şekilde ihtiyaçların karşılanması yoluna gidildi. Bundan sonra inşallah vatandaşlarımız daha rahat edeceklerdir. Hizmet alırken buradan başka yere taşınmadan işlerini bitirip gidecekler” dedi.

“Biz burada bir zorunluluğu yerine getirmiş olduk”
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Bu Gebze için gerekli ve zorunluydu. Buradan Yenibosna’ya cenazeler gidip geliyordu. Aşağı yukarı 23 saat yollarda kaybediliyordu ve gidiş dönüş 12 saat zamanı alıyordu. Şimdi burada 1,5 saat içerisinde bu işlemler gerçekleşmiş olacak. Ben bu talebimizi hem Adalet Bakanlığımıza hem Sağlık Bakanlığımıza ilettiğimde taraflar bunu makul karşıladılar ve bugün kararların neticesinde açılmış oldu. Ben burada emeği geçen tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Gebze adına, millet adına teşekkür ediyorum. Bir ihtiyacı karşılamış oldular. Bugün de açılışını yaptık. Hızlı bir şekilde faaliyete geçmesi için bizler tefrişatıyla alakalı taleplerde bulundular. Biz bunu seve seve kabul ettik. Gebze Belediyesi olarak bizler fiziki hazırlıklarını tamamladık. Bugün açılışını yapmış olduk. Gebze'mize, bölgemize hayırlı olsun. Sadece Gebze’ye değil, Darıca, Çayırova ve Dilovası bölgelerine de hizmet edecek. Böylece büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk” diye konuştu.

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