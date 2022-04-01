Başkan Çiftçi, 3 yılını değerlendirdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, görevde bulunduğu 3 yılda yapılan eser ve hizmetleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldiği 3 yıllık sürede ilçede yapılan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3 yıllık değerlendirme toplantısına başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kürsüye çıkarak sunum gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “3 sene önce milletimizin teveccühü ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle güzel bir seçim çalışmasının sonunda Çayırova tarihinin en yüksek oy oranı ile Kocaeli’de ilk 3’ e girerek göreve geldik. Şehre değer katan, kimlik kazandıran projelere öncelik verdik. Hem şehrimizi geleceğe hazırlamak hem de kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı hazırladık. Şehrimizin olmazsa olmazı olacak eserleri başlattık” dedi.

Çiftçi, vatandaşların talebi üzerine yerini daha merkezi konuma getirdikleri Çayırova Devlet Hastanesi inşaatında çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şehre kimlik kazandıracak Kent Meydanı’nın önemine değinen Başkan Çiftçi, “Kent Meydanı çok önemli bir yatırım. Şehrimize değer katacak ve kimlik kazandıracak. Kronikleşmiş projeleri yapmak bize nasip oldu’’ diye konuştu.

Küçük Sanayi Sitesi projesinden de bahseden Çiftçi, “Küçük Sanayi Sitesinde ihale için şartname çalışmaları yapılıyor yani teknik çalışmalar yapılıyor. Muhtemelen birkaç aya kadar ihalesine çıkılacak” şeklinde konuştu.



“Türkiye’de bir ilk olabiliriz”

Sosyal belediyeciliğin önemini vurgulayan Başkan Çiftçi, “İnsanların ihtiyacı olan projelere yöneldik. Devletin ve belediyemizin şefkat kollarının vatandaşımızı kucaklaması noktasında azami gayret gösterdik. Göreve gelir gelmez Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Seçim beyannamemizde yer verdiğimiz Beşikten Eşiğe Yetim projesini hayata geçirdik. Kesin konuşmamakla beraber Türkiye’de bir ilk olabiliriz. Yetim ve öksüzlerle ilgili yapılan çalışmayı meclisten geçirerek belediyenin asli vazifesi haline getirdik. Çayırova Belediyesi nasıl ki üst yapı, alt yapı çalışması gibi mahalli müşterek hizmetler çerçevesinde işler yapmak zorundaysa, yetim ve öksüz kardeşlerimize de aynı çerçevede destek olmak zorunda. Bunu kural halinde getirdik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.