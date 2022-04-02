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Derince’de satranç şöleni yaşanacak

İHA

Derince’de satranç şöleni yaşanacak

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla satranç turnuvası düzenlenecek.
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde kültürel ve sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği ilçede, bu kez çok anlamlı bir etkinlik daha organize ediliyor. Derince Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonla birlikte düzenleyeceği ‘Bir Hamle Önde’ satranç turnuvası, 6 ayrı kategoride gerçekleşecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımlarıyla düzenlenecek olan satranç turnuvası 1617 Nisan tarihlerinde Derince Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

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