Hafriyat yüklü tır devrildi, D-100 taşlarla doldu Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü tır devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanırken, D100 Karayolu taşlarla doldu.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi D100 Karayolu bağlantı yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolundan çıkan T.A.B. (42) idaresindeki 41 ABP 122 plakalı Mercedes marka hafriyat yüklü tır, D100 Karayolu bağlantı yoluna girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle birlikte devrildi. Kazanın ardından tır sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü olan taşlar D100 Karayoluna saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında bağlantı yolunda trafik akışı durdurulurken, D100’de ise kontrollü bir şekilde sağlandı. Devrilen tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bağlantı yolunda trafik akışı yeniden normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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