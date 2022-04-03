Rektör Hülagü, öğrencilere tecrübelerini aktardı

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Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Kariyer Günleri’ne katılan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, öğrencilere tecrübelerini aktardı.

"Gölcük’te Öğrenciysen Projesi" çerçevesinde düzenlenen Kariyer Günleri’nin son konuğu Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü oldu. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen etkinlikte, Sadettin Hülagü, tecrübelerini aktardığı lisesi öğrencilerine kariyerlerini planlamada yol gösterdi. Programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Programda söz alan Başkan Sezer, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Sadettin Hülagü’ye, programa katılan öğrencilere, öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Kariyer planlama sorularını Rektör Hülagü yanıtladı

Başkan Sezer’in ardından söz alan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, öğrencilik döneminden rektörlüğe uzanan kariyer geçmişindeki tecrübeleri ve Türkiye’deki tıp olanaklarının gelişmişliği hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Hülagü, programın devamında tecrübelerini aktardığı öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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