Başkan Özlü öğrencilerle birlikte fidan dikti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, öğrencilerin düzenlediği fidan dikme etkinliğine katıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan lise öğrencisinin fidan dikme etkinliği davetine katıldı. Etkinliğe Başkan Yasin Özlü'nün yanı sıra AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Gençlerle birlikte fidan diken Başkan Özlü, "Yusuf kardeşimizin sosyal medyadan bizlerden talep ettiği fidan dikme etkinliğini bugün burada kardeşlerimle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okulumuza yine yakın bir bölgede oluşturduğumuz ağaçlık alanda hep birlikte fidanlarımızı diktik. Bu güzel fikir ve taleplerinden dolayı Yusuf kardeşimi ve etkinliğe katılan kardeşlerimi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" dedi.

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