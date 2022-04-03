Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler

Taliban'dan uyuşturucu ve sarhoşluk veren tüm maddelere yasak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli) (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde Nihat ve Emine Tekgümüş çifti, ocakta unuttukları yemek nedeniyle çıkan yangında dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, hastaneye kaldırılan çifti tedaviye alındı.

Yangın Esentepe Mahallesi´nde sahur vakti çıktı. Nihat ve Emine Tekgümüş çifti sahura kalktıklarında ocağa ısınması için yemek koydular. Ocakta unutulan yemeğin alevlenmesi sonrasında mutfakta bir anda yangın çıktı ve eşyalar yanmaya başladı. Yangına müdahale etmeye çalışan çift, çıkan dumandan etkilendi.

Komşuları tarafından çağrılan İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, dumandan etkilenen çift Körfez Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-04-03 13:42:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.