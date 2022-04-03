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Görme engelli öğretmenlerine basketbol atmayı öğrettiler Görme engelli öğretmenleri ile basketbol oynayan, atış yapmayı öğreten çocuklar, 'İyi ki varsınız' dedirtti

İHA

Kocaeli'nin Derice ilçesinde görme engelli öğretmenlerine basketbol atmayı öğreten çocuklar, 'İyi ki varsınız' dedirtti. Attığı iki atışı da potadan geçirmeyi başaran öğretmen ve öğrencilerin mutluluğu görüntülere yansıdı.

Görme engelli öğretmenlerine basketbol atmayı öğrettiler Görme engelli öğretmenleri ile basketbol oynayan, atış yapmayı öğreten çocuklar, 'İyi ki varsınız' dedirtti

Kocaeli'nin Derice ilçesinde görme engelli öğretmenlerine basketbol atmayı öğreten çocuklar, 'İyi ki varsınız' dedirtti. Attığı iki atışı da potadan geçirmeyi başaran öğretmen ve öğrencilerin mutluluğu görüntülere yansıdı.
Derince ilçesinde bulunan Melikşah Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Dilek Karaca, okul bahçesinde çocuklar ile basketbol oynadı. Öğrenciler, görme engelli öğretmenlerine ne yapması gerektiğini tek tek anlattı. Öğrencilerinin söylediklerini yapan öğretmen Dilek Karaca, iki atışında da topu potadan geçirmeyi başardı. Öğrencileri ise öğretmenlerini alkışladı. Hem öğrencilerin hem de görme engelli öğretmenin mutluluğu çekilen videoya yansıdı.

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