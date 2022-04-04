Gebze'de bozulan yollarda çalışma yapılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gebze'de altyapı çalışmaları ve yoğun kar yağışının ardından bozulan yollarda çalışma yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu açtı. Ulaşım altyapısındaki çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bozulan zeminleri tekrar eski haline getiriyor. Bu çerçevede Gebze'deki yol çalışmaları sürüyor. Ekipler, deforme olmuş yolların bakım, onarım ve asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt çalışmalarına hız veren ekipler, bu bağlamda Gebze kuzey yan yolun Kömürcüoğlu Caddesi kesişimi ile birlikte Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Botanik Sokak, Özlem Sokak, Çayırova Mahallesi Özgürlük Caddesi ve Gebze İbrahim Ağa Caddesi üzerinde bozulan yollara bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.