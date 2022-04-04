Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Darıca Belediyesi tarafından her akşam teravih namazından sonra ramazan şerbeti dağıtımı yapılırken, erzak ve gıda yardımları da sürüyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her akşam farklı bir mahallede ev ziyaretleri yaparak ihtiyaç sahibi ailelere konuk oluyor ve sorunlarını dinliyor. Gittiği her mahallede esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Muzaffer Bıyık, iftar sofralarına konuk olduktan sonra mahalle sakinleriyle çay sohbetlerine de katılıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Darıcalılarla bir araya gelen Başkan Bıyık, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini de dinliyor.

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