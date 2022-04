Futbol sahası soğan tarlası oldu Belediye 3 yıldır futbol sahasını tamamlamadı, vatandaşlar isyan edip zemine soğan ekti

Kocaeli’nin Bağlıca Köyü’ne İzmit Belediyesi futbol sahası söz verdi. Saha 3 yıldır tamamlanmayınca vatandaşlar ilginç bir protestoya imza attı. Futbol sahası alanına soğan eken köy halkı, "Bari bir işe yarasın" dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi sınırlarında bulunan Bağlıca Köyü’nde 3 yıldır futbol sahasına hizmet gelmedi. 3 yıl içerisinde zaman zaman alana gelen İzmit Belediyesi ekipleri, malzemeler de getirmelerine rağmen sahayı tamamlamadı. Ekipler, sahanın zemini için getirdikleri çıkma halıları da sermeyip bir süre sonra geri götürdü. Sürecin dördüncü yılına girilirken köy muhtarı Turgay Yılman ve vatandaşlar ilginç bir protestoya imza attı. Köy halkı, zemini bir türlü tamamlanmayan futbol sahasına soğan ekti. Köyün muhtarı Turgay Yılman, İzmit’in her bölgesinde olduğu gibi buraya da futbol alanları, spor alanları istediklerini söyledi. Köyün gençlerinin bu talebini yetkili mercilere defalarca ilettiğini söylemesine karşın netice alamadığını belirten Yılman, “Bari soğan ekelim de bir işe yarasın” dedi.



“Gerçekten hizmet istiyoruz”

3 yıldır sahanın tamamlanmadığını ve artık dördüncü yıla girilmeye başlandığını belirten Bağlıca Köy Muhtarı Turgay Yılman, “Futbol sahası 3 yıl boyunca etrafı kapalı olarak kalan bir alanımız. Bizlerin defalarca belediyemize ‘Yapalım’ dediğimiz şeye yanıt alamadığımız için ve yanıtsız kalmamak için soğan ekme kararı verdik. Belediyemizden tabii ki yapılmasını istiyoruz. Bu 3 yıllık süre zarfında önce çime karar verdik, sonra halıya karar verdik, en sonunda da yırtık ve her tarafı dağınık olan çıkma halılar getirdiler. Sonrasında bunları tekrar götürdüler. Süreç dördüncü yılına yaklaşırken bu olmadı. Olmayınca da biz köylüler, ‘Bari soğan ekelim de bir işe yarasın’ dedik. Bu maksatla soğan olayını başlatmış olduk. Bu bizim hem belediyemize hem de halkımıza bir duyurumuz. Gerçekten biz hizmet istiyoruz. Hizmeti daha iyi olan bir belediye bizim için baş tacı olan bir belediyedir” dedi.



“Buranın gençleri de spor alanları istiyor”

Kendi yaşadıkları bölgedeki gençlerin de spor alanı talebi olduğunu dile getiren Yılman, “Potansiyel olarak nüfusumuz hemen hemen 500 600’ü buldu. Daha da yükseliyor. İzmit’in her noktasında nasıl ki sahalar, spor alanları varsa buranın gençleri de tabii ki bizden istiyor. Biz de muhtar olarak yetkililerimize aktarıyoruz. Yapılması için, teveccüh göstermeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Temenni ediyorum ki daha hızlı hizmetlerle hem belediyelerimiz hem bizler memnun kalalım. İsteğim ve arzum bu” şeklinde konuştu.



“İnşallah yeriz”

Bölgelerinde soğan ekme dönemi olduğu için ve mahsulünü hızlı alabilecekleri için bu kararı aldıklarını söyleyen Yılman, “Neden soğan? Çünkü bölgemizde tam olarak şu an soğan ekme dönemi. Benim de bir anda aklıma gelen soğan oldu. Soğanı buradan yola çıkarak yapmak istedik. Soğanı şimdiden ekerseniz en azından 5 ay sonra mahsulü alırsınız. Bizim futbol sahamız da böyle bir şey. Her geldiklerinde 5 ay geçtiği için ben dedim ki ‘Bir daha gelirlerse bu soğanı buradan çıkartırım’. Bu şekilde düşündüm ve böyle bir karar aldık. Ekme işlemlerine de başladık, ektik sayılır. İnşallah yeriz. Biz tarlada çapa yaparken bir taraftan çapayı vurur ve soğanı koyar, üzerini de kapatırız. Soğan böyle ekilir, bölgemiz genelinde de böyle ekilir. 15 20 gün sonra da dürter ve biter. Şu anda bitme aşamasında. Bittikten sonra tabii ki sizler de görürsünüz” ifadelerini kullandı.

Köy halkı olarak yalnızca hizmet istediklerinin altını çizen Muhtar Yılman, “Bizim Bağlıca olarak şu anda bağlı bulunduğumuz ilçe belediyesi, İzmit Belediyesi. Teveccüh ederlerse, ne kadar güzel hizmet bizlere getirirlerse biz o kadar memnun kalırız. Başkanımız buralara geliyor, halkımızla görüşüyor, seviliyor. Bizim isteğimiz sadece hizmet, başka bir şey yok. Gerisi zaten gelecektir inşallah” diye konuştu.

