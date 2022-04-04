Futbol sahası soğan tarlası oldu Belediye 3 yıldır futbol sahasını tamamlamadı, vatandaşlar isyan edip zemine soğan ekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol sahası soğan tarlası oldu Belediye 3 yıldır futbol sahasını tamamlamadı, vatandaşlar isyan edip zemine soğan ekti

İHA

Futbol sahası soğan tarlası oldu Belediye 3 yıldır futbol sahasını tamamlamadı, vatandaşlar isyan edip zemine soğan ekti

Kocaeli’nin Bağlıca Köyü’ne İzmit Belediyesi futbol sahası söz verdi. Saha 3 yıldır tamamlanmayınca vatandaşlar ilginç bir protestoya imza attı. Futbol sahası alanına soğan eken köy halkı, "Bari bir işe yarasın" dedi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi sınırlarında bulunan Bağlıca Köyü’nde 3 yıldır futbol sahasına hizmet gelmedi. 3 yıl içerisinde zaman zaman alana gelen İzmit Belediyesi ekipleri, malzemeler de getirmelerine rağmen sahayı tamamlamadı. Ekipler, sahanın zemini için getirdikleri çıkma halıları da sermeyip bir süre sonra geri götürdü. Sürecin dördüncü yılına girilirken köy muhtarı Turgay Yılman ve vatandaşlar ilginç bir protestoya imza attı. Köy halkı, zemini bir türlü tamamlanmayan futbol sahasına soğan ekti. Köyün muhtarı Turgay Yılman, İzmit’in her bölgesinde olduğu gibi buraya da futbol alanları, spor alanları istediklerini söyledi. Köyün gençlerinin bu talebini yetkili mercilere defalarca ilettiğini söylemesine karşın netice alamadığını belirten Yılman, “Bari soğan ekelim de bir işe yarasın” dedi.

“Gerçekten hizmet istiyoruz”
3 yıldır sahanın tamamlanmadığını ve artık dördüncü yıla girilmeye başlandığını belirten Bağlıca Köy Muhtarı Turgay Yılman, “Futbol sahası 3 yıl boyunca etrafı kapalı olarak kalan bir alanımız. Bizlerin defalarca belediyemize ‘Yapalım’ dediğimiz şeye yanıt alamadığımız için ve yanıtsız kalmamak için soğan ekme kararı verdik. Belediyemizden tabii ki yapılmasını istiyoruz. Bu 3 yıllık süre zarfında önce çime karar verdik, sonra halıya karar verdik, en sonunda da yırtık ve her tarafı dağınık olan çıkma halılar getirdiler. Sonrasında bunları tekrar götürdüler. Süreç dördüncü yılına yaklaşırken bu olmadı. Olmayınca da biz köylüler, ‘Bari soğan ekelim de bir işe yarasın’ dedik. Bu maksatla soğan olayını başlatmış olduk. Bu bizim hem belediyemize hem de halkımıza bir duyurumuz. Gerçekten biz hizmet istiyoruz. Hizmeti daha iyi olan bir belediye bizim için baş tacı olan bir belediyedir” dedi.

“Buranın gençleri de spor alanları istiyor”
Kendi yaşadıkları bölgedeki gençlerin de spor alanı talebi olduğunu dile getiren Yılman, “Potansiyel olarak nüfusumuz hemen hemen 500 600’ü buldu. Daha da yükseliyor. İzmit’in her noktasında nasıl ki sahalar, spor alanları varsa buranın gençleri de tabii ki bizden istiyor. Biz de muhtar olarak yetkililerimize aktarıyoruz. Yapılması için, teveccüh göstermeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Temenni ediyorum ki daha hızlı hizmetlerle hem belediyelerimiz hem bizler memnun kalalım. İsteğim ve arzum bu” şeklinde konuştu.

“İnşallah yeriz”
Bölgelerinde soğan ekme dönemi olduğu için ve mahsulünü hızlı alabilecekleri için bu kararı aldıklarını söyleyen Yılman, “Neden soğan? Çünkü bölgemizde tam olarak şu an soğan ekme dönemi. Benim de bir anda aklıma gelen soğan oldu. Soğanı buradan yola çıkarak yapmak istedik. Soğanı şimdiden ekerseniz en azından 5 ay sonra mahsulü alırsınız. Bizim futbol sahamız da böyle bir şey. Her geldiklerinde 5 ay geçtiği için ben dedim ki ‘Bir daha gelirlerse bu soğanı buradan çıkartırım’. Bu şekilde düşündüm ve böyle bir karar aldık. Ekme işlemlerine de başladık, ektik sayılır. İnşallah yeriz. Biz tarlada çapa yaparken bir taraftan çapayı vurur ve soğanı koyar, üzerini de kapatırız. Soğan böyle ekilir, bölgemiz genelinde de böyle ekilir. 15 20 gün sonra da dürter ve biter. Şu anda bitme aşamasında. Bittikten sonra tabii ki sizler de görürsünüz” ifadelerini kullandı.
Köy halkı olarak yalnızca hizmet istediklerinin altını çizen Muhtar Yılman, “Bizim Bağlıca olarak şu anda bağlı bulunduğumuz ilçe belediyesi, İzmit Belediyesi. Teveccüh ederlerse, ne kadar güzel hizmet bizlere getirirlerse biz o kadar memnun kalırız. Başkanımız buralara geliyor, halkımızla görüşüyor, seviliyor. Bizim isteğimiz sadece hizmet, başka bir şey yok. Gerisi zaten gelecektir inşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla ...
Gebze'de bozulan yollarda çalışma yapılıyor
YEREL HABERLER Gebze'de bozulan yollarda çalışma yapılıyor
Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı
Trafik uygulamasında durdurulan iki araçtan 15 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Trafik uygulamasında durdurulan iki araçtan 15 kaçak ...
Kocaeli´de 15 kaçak göçmen yakalandı 
YEREL HABERLER Kocaeli´de 15 kaçak göçmen yakalandı 
Görme engelli öğretmenleriyle basketbol oynadılar
YEREL HABERLER Görme engelli öğretmenleriyle basketbol oynadılar
Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından tansiyon yükseldi Kocaelispor taraftarı, takım otobüsünü stattan çıkarmadı
YEREL HABERLER Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından tansiyon ...
Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Üzgünüz, özür diliyoruz" Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Bu kadar atmayı beklemiyorduk"
YEREL HABERLER Kocaelispor - Denizlispor maçının ...
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Denizlispor: 5
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Denizlispor: 5
Kocaelispor - Altaş Denizlispor: 1-5 
YEREL HABERLER Kocaelispor - Altaş Denizlispor: 1-5 
Tek çocuğu ‘Anne’ diyebilsin diye bir umut bekliyor Serebral palsi hastası çocuklarına bir şey olmasın diye diken üstünde yaşıyorlar
YEREL HABERLER Tek çocuğu ‘Anne’ diyebilsin diye bir umut ...
Kerem Aktürkoğlu´nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kerem Aktürkoğlu´nun babaannesi son yolculuğuna ...
Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna ...
Görme engelli öğretmenlerine basketbol atmayı öğrettiler Görme engelli öğretmenleri ile basketbol oynayan, atış yapmayı öğreten çocuklar, 'İyi ki varsınız' dedirtti
YEREL HABERLER Görme engelli öğretmenlerine basketbol atmayı ...
Kerem Aktürkoğlu´nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kerem Aktürkoğlu´nun babaannesi son yolculuğuna ...
Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler
YEREL HABERLER Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında ...
Köstebek yuvası değil, şehrin merkezi Vatandaşlar zor yürüyor, araçlar çukur dolu yollarda güçlükle ilerliyor Mehmet Tekin: "Tozdan, topraktan pencerelerimizi, kapılarımızı açamaz duruma geldik" "Arabalarımız neredeyse kırılacak dereceye geldi"
YEREL HABERLER Köstebek yuvası değil, şehrin merkezi Vatandaşlar zor ...
10 yaşındaki Muhammed, yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Muhammed, yatağında ölü bulundu
Başkan Özlü öğrencilerle birlikte fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Özlü öğrencilerle birlikte fidan dikti
Darıca'da teravih namazı sonrası şerbet ikram ediliyor
YEREL HABERLER Darıca'da teravih namazı sonrası şerbet ikram ...
Başiskele'de 1000 ağaç fidanı toprakla buluştu
YEREL HABERLER Başiskele'de 1000 ağaç fidanı toprakla buluştu
Rektör Hülagü, öğrencilere tecrübelerini aktardı
YEREL HABERLER Rektör Hülagü, öğrencilere tecrübelerini aktardı
Silah atarak Ramazan’ı karşılayanlara polis engeli Asayiş uygulamasında çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi, 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER Silah atarak Ramazan’ı karşılayanlara polis ...
Ramazan ayını ateş ederek karşılayanlar yakalandı
YEREL HABERLER Ramazan ayını ateş ederek karşılayanlar yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.