Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi

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Başiskele Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sahurda görev yapacak davulculara bilgilendirme eğitimi verdikten sonra yaka kartlarını teslim etti.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan ayı boyunca sahurda çalışacak davulcuların çalışma şartları ile ilgili Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Daha sonra davulcuların yaka kartları kendilerine teslim edildi. Zabıta ekipleri, yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmaması ve para verilmemesi uyarısında bulundu.

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