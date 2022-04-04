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İstanbul’un yanı başındaki saklı güzellik: Ballıkayalar Kaya tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunları buraya akın ediyor Güzelliğiyle mest eden Ballıkayalar, havadan görüntülendi Kimi tırmanmak, kimi serinlemek için geliyor

İHA

İstanbul’un yanı başındaki saklı güzellik: Ballıkayalar Kaya tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunları buraya akın ediyor Güzelliğiyle mest eden Ballıkayalar, havadan görüntülendi Kimi tırmanmak, kimi serinlemek için geliyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle mest eden Ballıkayalar Tabiat Parkı, kaya tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarının uğrak noktası oluyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, yeşil ve mavi rengin oluşturduğu doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor. İstanbul’a yakın olması sebebiyle günün stresi ve yorgunluğunu atmak isteyen vatandaşlar, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli’den ve çevre illerden buraya akın ediyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı, zorlu parkurlarıyla kaya tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarının da dikkatini çekiyor. İftar saatini serin bir yerde beklemek isteyen vatandaşlar da soluğu yine Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda alıyor.

"Temiz hava alabileceğimiz bir yer"
Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’dan tırmanış yapmak için Balllıkayalar Tabiat Parkı’na geldiklerini söyleyen Selin Gök, "Güzel bir yer, İstanbul’a yakın olması güzel. Günübirlik gelinebiliyor olması güzel. Aynı zamanda çadır kampı yapmak için de geliyoruz bazen. Böyle bir yerin yakın olması güzel. Büyük bir vadi, özellikle yukarıdan bakıldığı zaman aşağısı çok güzel gözüküyor. Bu kadar fabrika olsa bile, en azından temiz hava alabileceğimiz bir yer. Herkese öneriyorum, ama temiz bırakmalarını da rica ediyorum. Yukarılarda bile çok fazla çöp olabiliyor" dedi.

"Kaya tırmanışı yapacaksan mecbur Ballıkayalar’a geleceksin"
Parkın doğal bir güzelliğinin olduğunu kaydeden Abdurrahman Ayhan ise "Etrafında fabrikalar olsa bile yine de bu fabrikaların arasında çok güzel bir yer. Hafta sonu temiz hava almak için gelinebilecek bir yer. Biz de arkadaşlarla tırmanış yapıyoruz. ’Bugün ne yapalım? Nasıl geçirelim?’ dedik. İstanbul’da kalabalıktan sıkılınca atlayıp buraya geldik. İstanbul yakınlarında tırmanış yapılabilecek çok fazla bir yer yok. Kaya tırmanışı yapacaksan mecbur Ballıkayalar’a geleceksin ya da çok daha uzun mesafeler kat etmen gerekiyor. İnsanların ne tercih edeceğini bilemiyorum ama burada yürüyüş yolları da var. Bilen insanlar da var. Arkada bir tane şelale de mevcut. Gidip geliyorum ama bir rotası var mı bilmiyorum. Etrafta gezilecek, görülecek yerler de var. İnsanlar zaten geliyorlar buraya. 2 hafta önce yukarıda birisiyle karşılaştık, adam yurtdışından gelmiş. Burayı nasıl buldular bir fikrim yok" diye konuştu.

"Doğal ortamı olsun, manzarası olsun muazzam"
Arkadaşlarıyla birlikte serin bir ortam aradıklarını bu sebeple Ballıkayalar’ı tercih ettiklerini aktaran Atalay Gerim de "Serin bir ortam istedik arkadaşlarımızla. Oruçluyuz, gezelim, dolaşalım, vakit geçirelim istedik. Doğaseveriz zaten. Fotoğraf çekindik, yukarıya tırmanış yaptık. Çok güzel bir ortam. Doğal ortamı olsun, manzarası olsun muazzam. Hoşumuza gidiyor, seviyoruz, sık sık geliyoruz buraya. Herkese tavsiye ederim ama temiz kullanmak şartıyla. İnsanlarımız biraz doğaya fazla önem göstermiyor. Geliyorlar, eğlenelim istiyorlar ama çöplerini bırakıp gidiyorlar" şeklinde konuştu.

"Orucu burada bekledik"
Doğal ortamın her zaman güzel olduğunu vurgulayan Barış Bölükbaşı ise "Serin bir yer, su sesleri çok güzel. Daima gelinecek bir yer. Orucu burada bekledik, zaman geçirdik. Doğal ortam her zaman güzel oluyor zaten. Dağ tırmanışı yaptık, fotoğraf çekindik arkadaşlarımızla. İftarı burada açacaktık ama yanımızda malzememiz yoktu. Haftaya tekrar buraya gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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