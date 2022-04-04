Ahırdan kaçan ineği durdurmak isterken, yere düşüp öldü

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışırken dengesinin kaybederek düşen Mustafa Yetimaslan (74), başını yere çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Kartepe Uzunbey Mahallesi´nde meydana geldi. Ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışan Mustafa Yetimaslan, dengesini kaybederek yere düştü. Yetimaslan´ın yerden kalkmadığını görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kafasından darbe aldığı belirlenen Yetimaslan´ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Mustafa Yetimaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yetimaslan'ın cenazesi, Uzunbey Camisi´nde kılınan öğle namazının ardından Uzunbey Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2022-04-04 15:19:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.