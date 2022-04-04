Ahırdan kaçan ineği durdurmak isterken, yere düşüp öldü

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Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışırken dengesinin kaybederek düşen Mustafa Yetimaslan (74), başını yere çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kartepe Uzunbey Mahallesi´nde meydana geldi. Ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışan Mustafa Yetimaslan, dengesini kaybederek yere düştü. Yetimaslan´ın yerden kalkmadığını görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kafasından darbe aldığı belirlenen Yetimaslan´ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Mustafa Yetimaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yetimaslan'ın cenazesi, Uzunbey Camisi´nde kılınan öğle namazının ardından Uzunbey Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2022-04-04 15:19:41



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