Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi Tramvay seferleri durdu, birçok yolcu mahsur kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi Tramvay seferleri durdu, birçok yolcu mahsur kaldı

İHA

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi Tramvay seferleri durdu, birçok yolcu mahsur kaldı

– Kocaeli’de otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi. Kaza sebebi ile uzun süre duran tramvay seferleri sebebi ile mahsur kalan birçok vatandaş minibüslerle yollarına devam etti.
Olay, İzmit ilçesinde bulunan Rafet Karacan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen direk tramvay yolunun katenerini koparttı. Ardından muhtemel bir tehlikenin önüne geçme amacıyla tramvay seferleri durduruldu. Farklı noktalarda durdurulan tramvaylardan yolcular tahliye edildi. Yolcuların mağdur olmaması için tramvay hattına minibüsler ve belediye otobüsleri getirildi. Birçok vatandaş yolculuğuna minibüs ve otobüslerle devam etmek zorunda kalırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaelispor düşme hattına geriledi
YEREL HABERLER Kocaelispor düşme hattına geriledi
Bu merkezde sokak hayvanlarının bakımı en donanımlı cihazlarla yapılacak Hayvan ambulansı, seyyar hastane görevi de görecek 10 milyon liralık dev yatırımla sokak hayvanları güvende olacak
YEREL HABERLER Bu merkezde sokak hayvanlarının bakımı en donanımlı ...
Ahırdan kaçan ineği durdurmak isterken, yere düşüp öldü
YEREL HABERLER Ahırdan kaçan ineği durdurmak isterken, yere düşüp ...
TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 ...
Başkan Sezer, şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Başkan Sezer, şehit ve gazi aileleriyle iftar ...
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı
YEREL HABERLER Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı
İstanbul’un yanı başındaki saklı güzellik: Ballıkayalar Kaya tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunları buraya akın ediyor Güzelliğiyle mest eden Ballıkayalar, havadan görüntülendi Kimi tırmanmak, kimi serinlemek için geliyor
YEREL HABERLER İstanbul’un yanı başındaki saklı güzellik: ...
Kocaeli körfezi çöplüğe döndü Bu görüntü yürekleri sızlattı
YEREL HABERLER Kocaeli körfezi çöplüğe döndü Bu görüntü yürekleri ...
Derince'ye yeni sahalar kazandırılıyor
YEREL HABERLER Derince'ye yeni sahalar kazandırılıyor
Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi
YEREL HABERLER Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi
Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir, çiftçilere gübre ve tohum dağıtımına ...
Futbol sahası soğan tarlası oldu Belediye 3 yıldır futbol sahasını tamamlamadı, vatandaşlar isyan edip zemine soğan ekti
YEREL HABERLER Futbol sahası soğan tarlası oldu Belediye 3 yıldır ...
Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla ...
Gebze'de bozulan yollarda çalışma yapılıyor
YEREL HABERLER Gebze'de bozulan yollarda çalışma yapılıyor
Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı
Trafik uygulamasında durdurulan iki araçtan 15 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Trafik uygulamasında durdurulan iki araçtan 15 kaçak ...
Kocaeli´de 15 kaçak göçmen yakalandı 
YEREL HABERLER Kocaeli´de 15 kaçak göçmen yakalandı 
Görme engelli öğretmenleriyle basketbol oynadılar
YEREL HABERLER Görme engelli öğretmenleriyle basketbol oynadılar
Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından tansiyon yükseldi Kocaelispor taraftarı, takım otobüsünü stattan çıkarmadı
YEREL HABERLER Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından tansiyon ...
Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Üzgünüz, özür diliyoruz" Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Bu kadar atmayı beklemiyorduk"
YEREL HABERLER Kocaelispor - Denizlispor maçının ...
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Denizlispor: 5
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Denizlispor: 5
Kocaelispor - Altaş Denizlispor: 1-5 
YEREL HABERLER Kocaelispor - Altaş Denizlispor: 1-5 
Tek çocuğu ‘Anne’ diyebilsin diye bir umut bekliyor Serebral palsi hastası çocuklarına bir şey olmasın diye diken üstünde yaşıyorlar
YEREL HABERLER Tek çocuğu ‘Anne’ diyebilsin diye bir umut ...
Kerem Aktürkoğlu´nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kerem Aktürkoğlu´nun babaannesi son yolculuğuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.