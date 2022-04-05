Derince'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

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Derince Belediyesi ekipleri, yeşil alanlar ve parklardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen planlama doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte çalışmalarına hız veren ekipler, yeşil alanların bakımı ve temizliğini, peyzaj çalışmalarını, refüjlerin bitki form bakımını ve parklardaki spor aletlerinin bakımını gerçekleştirirken, Yenikent Mahallesi’nde ise fidan diktiler.

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