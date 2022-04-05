Gençler hedeflerine Gölcük Belediyesi'nin kurslarında hazırlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gölcük Belediyesi ücretsiz PMYOBESYO kurslarına katılan gençler, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına Değirmendere Stadı’nda devam ediyor.

Gölcük Belediyesi, PMYO ve BESYO sınavlarına hazırlanan gençlere desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede, Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu'nda eğitimler devam ediyor. PMYO ve BESYO kurslarına katılan gençler, Değirmendere Stadı’nda uzman eğitimciler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce 22 gencin sınavı kazanarak polis olmaya hak kazanmasına katkı sunan kurs, 28. dönemde de başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.