Darıca'da e-spor takımı kuruldu

Darıca Belediyesi, bölgenin ilk espor takımını kurdu. Teknolojiye ve spora meraklı olan Darıcalı gençler bir araya gelerek hem spor yapıp hem de eğlenecek.

Darıca’da son teknoloji ürünlerinden oluşan espor branşı açıldı. Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulan espor ile teknolojiye ve spora meraklı olan Darıcalı gençler bir araya gelerek hem spor yapıp hem de eğlenecek. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan espor takımının Türkiye ESpor Federasyonu tarafından kurulan liglerde ve düzenlenen turnuvalarda boy göstermesi de planlanıyor.

"Sporun her alanını önemsiyoruz"

Gençliği önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Günümüz gençliğinin hem teknolojik hem de bilgi işlem açısından beklentilerini karşılamak üzere birtakım çalışmalarımız vardı. Her ailenin, her gencin aslında içinde bulunduğu dijital çağa ayak uydurma çabasında önemli bir yeri olan esporun bilinçli bir şekilde yapılması için çalışma başlattık ve espora ilgi duyan gençler için proje geliştirdik. Darıca Belediyesi olarak yüzmeden karateye, atletizmden tekvandoya kadar birçok branşta sporcu yetiştiriyoruz. Yeni kurduğumuz espor ile de yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Teknolojiye meraklı ve sporu seven gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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