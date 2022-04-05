Körfezli yüzücüler Trabzon'dan madalyalarla döndü

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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Trabzon'da düzenlenen ve 287 sporcunun katıldığı Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası'ndan 3 madalyayla döndü.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, 13 Nisan 2022 tarihlerinde Trabzon'da 27 şehirden 102 kulüp, 141 bayan, 287 erkek sporcunun katıldığı 1314 Yaş Küçükler Bireysel Türkiye Şampiyonası’na 3 sporcu ile katıldı. 11 yarışın 10'unda iyi yarış geçiren sporcular, başarılarını 3 madalyayla süsledi.

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