Sahte içkiden zehirlendi; 107 gün sonra yaşamını yitirdi

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te sahte içkiden zehirlenen Güray Aksoy (58) 107 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi´nde oturan Güray Aksoy, geçen yıl 20 Aralık´ta satın aldığı sahte içkiyi tükettikten sonra fenalaşıp baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Aksoy, buradaki tedavisi sırasında durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. 107 gündür tedavisi devam eden Güray Aksoy, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Güray Aksoy´un cenazesi, Bağçeşme Camii´nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı´nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-04-05 13:37:11



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