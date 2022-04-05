Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı, "Tutuklanmama sebep olanlardan Allah razı olsun" dedi

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "Ben satıcı değil sadece içiciyim. Cezaevinde olmam sebebiyle uyuşturucu illetini bıraktım eğer dışarıda olsaydım hala içiyor olurdum. Tutuklanmama sebep olan savcı ve jandarmadan Allah razı olsun" dedi.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarına alan jandarma ekipleri, Erdinç E. isimli şahsı takibe aldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Erdinç E., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



"Tutuklanmama sebep olan savcı ve jandarmadan Allah razı olsun"

'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklanan Erdinç A.'nın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Erdinç A., "Ben satıcı değilim sadece uzun süredir uyuşturucu kullanıyorum. Uyuşturucuyu İstanbul’dan ismini bilmediğim bir sokak satıcısından aldım. Cezaevinde olmam sebebiyle uyuşturucu illetini bıraktım eğer dışarıda olsaydım hala içiyor olurdum. Tutuklanmama sebep olan savcı ve jandarmadan Allah razı olsun. Cezaevinde maddi açıdan çok zorluk çekiyorum. Bir ayda cezaevi kantininden yaptığım harcamalar benim satıcı olmadığımı ispatlıyor çünkü eğer satıcı olsaydım benim harcamalarım çok yüksek olurdu" dedi.

Cumhuriyet savcısı, Erdinç E.'nin üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek, 10 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, avukatın süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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